Yoğun sis sebebiyle kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı

Çanakkale'de sabah sularında etkili olan yoğun sis sebebiyle Çanakkale Boğazı 07.30 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

GEÇİŞLER AÇILDI

Aradan geçen hemen hemen 8 saatin ardından kuzey ve güney istikametlerinde boğaza giriş sırası bekleyen gemilerin geçişlerine saat 15.15 itibarıyla izin verildi.

SEFERLER NORMELE DÖNDÜ

Öte yandan, Çanakkale Boğaz hattı ve adalar arasında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., tüm feribot seferlerinin normale döndüğünü belirtti.