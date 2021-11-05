Yoğun sis sebebiyle kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı
GÜNDEM İHA
Çanakkale’de sabah sularında etkili olan yoğun sis tabakası sebebiyle transit gemi geçişlerine kapatılan boğaz yeniden trafiğe açıldı. Bütün feribot seferleri de yeniden normale döndü.
Çanakkale'de sabah sularında etkili olan yoğun sis sebebiyle Çanakkale Boğazı 07.30 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
GEÇİŞLER AÇILDI
Aradan geçen hemen hemen 8 saatin ardından kuzey ve güney istikametlerinde boğaza giriş sırası bekleyen gemilerin geçişlerine saat 15.15 itibarıyla izin verildi.
SEFERLER NORMELE DÖNDÜ
Öte yandan, Çanakkale Boğaz hattı ve adalar arasında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş., tüm feribot seferlerinin normale döndüğünü belirtti.