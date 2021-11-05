2 doz Sinovac aşısı olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı

Türkiye'de iki doz aşısını yaptırmış kişilerin oranı yüzde 59. En az bir dozunu yaptırmışların oranı da yüzde 67'ye ulaştı. En az yüzde 70-80 oranında toplum bağışıklığını sağlamamız gerekiyor. Türkiye'de iki doz aşı yaptırmış 48 milyon kişi varken, üçüncü dozunu yaptırmış 11 milyon kişi bulunuyor. Resmi verilere göre şu anda Türkiye'de günde yaklaşık 200 bin doz aşı yapıldığını ifade ediyor.