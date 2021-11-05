Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri açılış töreninde son dakika açıklamaları

ÖYLE BİR DÖNEMDEYİZ Kİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir dönemdeyiz ki artık 1 yaşından itibaren tüm çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar veya televizyon ekranı gibi elektronik cihazlar karşısında saatlerce hipnotize olmuş gibi kaldığını görebiliyoruz. Anne babalar kendilerine vakit ayırmak uğruna kolaycılığa kaçarak ve çoğu defa farkında olmadan çocuklarını bu tür elektronik cihazların ve oralarda muhatap oldukları içeriklerin bağımlısı yapabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Üstelik internet bağlantısı olan cihazlarda çocukların her türlü zararlı içeriğe muhatap olmasını kontrol edebilme imkanına da çoğunlukla sahip olunamadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnternette çocuklarımızın karşısına çıkabilecek alkol, sigara ve madde kullanımı, şiddeti, cinselliği ve her türlü sapkın görüntüyü, fikri, telkini engelleyebilmemiz gerçekten çok zor. Üstelik bu tür içerikler çocukların zihinlerinde bizim insanlarımızı uzak tutmak için gece gündüz çalıştığımız zararlı ürünlere meşruiyet de sağlıyor. Biz herkese 'Sigara kötüdür, alkol zararlıdır, kumar felakettir' diye telkin verirken internette veya televizyonda sürekli aynı ürünleri kullanan insanlarla karşılaşan körpe dimağlara bu mesajları nasıl ulaştırabiliriz? Daha kötüsü bu mecraların bir kısmı internet üzerinden çocuklarımıza ulaşıp onları her türlü istismara açık hale getiren kötü niyetli kişilere de fırsat veriyor."