3 kuruluşun mal varlığı donduruldu! 10 kişi de listede! Terör örgütlerine destek veren kuruluşlara ilişkin karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, terör örgütüne maddi destek sağlayan 10 kişi ve 3 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.