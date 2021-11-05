Terörün finansmanına darbe! Bir dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı dernek, şahıs ve şirketlerin mal varlığı donduruldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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