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Otobüs, metrobüs, tramvay derken şimdi de Gayrettepe metro istasyonunda arıza! Uzun kuyruklar oluştu

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Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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Otobüs, metrobüs, tramvay derken şimdi de Gayrettepe metro istasyonunda arıza! Uzun kuyruklar oluştu

Son dakika haberi... İki yıldır neredeyse her gün İETT otobüsünün kaza yapması, seferlerin aksaması gibi sorunlarla karşılaşan İstanbullular bugün de Gayrettepe metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin arızalanması nedeniyle zor anlar yaşadı. İstasyon katına tek asansörün çıkması nedeniyle uzun yolcu kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe istasyonundaki yürüyen merdivenler arızalandı.

İstasyondan çıkmak ve trene gitmek isteyen vatandaşlar, asansörlerle yöneldi.

Önünde kuyruk oluşan asansörlerin de yetersiz kalmasıyla kalabalık, normal merdivenleri kullandı.

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