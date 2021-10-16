Son dakika: Kağıthane’de İETT otobüsü durağa çarptı

Öte yandan kazayı gören Savaş Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yavaş şekilde seyir halindeyken kazanın meydana geldiğini anlatarak, "Şoförümüz bir yolcusunu indirdikten sonra arabayı direk durağa kırdı. Zaten böyle yapmasaydı aşağı kadar giderdi ve büyük facia yaşanırdı." dedi.

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