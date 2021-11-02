AK Partili Savcı Sayan ve Mehmet Tevfik Göksu'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu ti'ye alan konuşma! Otobüsler itmeden gidiyor
İstanbul'daki İETT sorunu Türkiye'nin gündemi haline geldi. CHP'li İBB'nin başarısız yönetimi Ekrem İmamoğlu'nu hedef yaptı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu görüntülü arayarak "Başkanım bizim burada otobüsler itmeden gidiyor. İstanbul'da bulunan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardım etmek istiyoruz" diyerek CHP'li İmamoğlu'nu ti'ye aldı.
Ağrı Belediyesi, ulaşımda toplu taşımayı rahatlatmak adına 10 adet 12 metrelik otobüsü daha araç filosuna kattı.
Belediye bahçesine işlemleri yapılmak üzere getirilen araçlarda incelemelerde bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul'un Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu görüntülü arayarak yeni belediye otobüslerini gösterdi.
CHP'Lİ İMAMOĞLU'NA MESAJ
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul'daki toplu taşıma sistemi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na otobüs göndermek istediğini söyleyedi.
Başkan Sayan, "İstanbul'da ulaşım ittirmeli olarak devam ediyor. Biz de yeni otobüslerimizi teslim aldık. İstanbul'da bulunan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardım etmek istiyoruz Tevfik başkanım. İstanbul gibi bir yere yakışmıyor, bizim adımıza bir talepte bulunun Ekrem İmamoğlu'na, temsili de olsa bir yardımımız olsun" ifadelerini kullandı.
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