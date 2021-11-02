AK Partili Savcı Sayan ve Mehmet Tevfik Göksu’dan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu ti’ye alan konuşma! Otobüsler itmeden gidiyor

CHP'Lİ İMAMOĞLU'NA MESAJ

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul'daki toplu taşıma sistemi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na otobüs göndermek istediğini söyleyedi.

Başkan Sayan, "İstanbul'da ulaşım ittirmeli olarak devam ediyor. Biz de yeni otobüslerimizi teslim aldık. İstanbul'da bulunan vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardım etmek istiyoruz Tevfik başkanım. İstanbul gibi bir yere yakışmıyor, bizim adımıza bir talepte bulunun Ekrem İmamoğlu'na, temsili de olsa bir yardımımız olsun" ifadelerini kullandı.