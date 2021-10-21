21 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da park halindeki İETT otobüsü yandı

İstanbul’da park halindeki İETT otobüsü yandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
ABONE OL
İstanbul’da park halindeki İETT otobüsü yandı

Bahçelievler’de bir akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.

Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak'ta park halindeki 34 GJ 1156 plakalı otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.

Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.

İETT faciası! Otomobille çarpıştı İETT FACİASI! OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
İETT’de önce arıza sonra kavga! İETT'DE ÖNCE ARIZA SONRA KAVGA!
Ayazağa’daki 49 dönümlük İETT arazisi satışa çıkarıldı AYAZAĞA’DAKİ 49 DÖNÜMLÜK İETT ARAZİSİ SATIŞA ÇIKARILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA