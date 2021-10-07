İstanbul’da yine İETT kazası! İki otobüs çarpıştı: 2 yaralı

Yaralanan yolculardan biri ayakta tedavi edilirken diğer yaralı yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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