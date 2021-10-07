İstanbul'da yine İETT kazası! İki otobüs çarpıştı: 2 yaralı
Son 2 yıldır İBB'ye bağlı İETT, kaza, arıza ve yangın gibi birçok kötü olayla İstanbul'un gündeminden düşmüyor. Vatandaşlar can güvenliğinden endişe duyarken meydana gelen kazalar İstanbul trafiğini de altüst ediyor. En son Fatih’te seyir halinde bulunan iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 2 kadın yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle otobüsün arka bölümünden çıkan dumanlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde meydana geldi.
Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otobüsten yükselen dumanlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kazada otobüs içerisinde bulunan 2 kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralanan yolculardan biri ayakta tedavi edilirken diğer yaralı yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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