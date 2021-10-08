İstanbul'da İETT çilesi! Vatandaş isyan etti: İşkenceye devam
Milyonlarca İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor. Pendik'te arıza yapan İETT otobüsü arıza yaparak yolun ortasında kaldı. Vatandaşların yolda kalmasının yanı sıra trafikteki sürücüler de sıkıntı yaşadı. İETT arızalarına isyan eden bir vantadaş, "Vatandaşa işkenceye devam" ifadeleriyle tepki gösterdi.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, "İstanbul'un çilesi bitmiyor. Her şey çok güzel olmaya devam ediyor. Vatandaşa işkenceye devam" diyerek olaya tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde Pendik'te Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsü iddiaya göre, arıza yaparak yolun ortasında kaldı.
Caddede sürücüler araçlarıyla geçmekte zorluk yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken vatandaş kayıttayken, "İstanbul'un çilesi bitmiyor. İETT'nin biri daha arıza yapmış. Her şey çok güzel olmaya devam ediyor. Ne kadar güzel, vatandaşa işkenceye devam" diyerek olaya tepki gösterdi.
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