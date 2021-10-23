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İstanbul Fatih'te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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İstanbul Fatih’te arızalanan İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi

Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından yaklaşık 300 metre itildi. Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Balat Mahallesi Manyasizade Caddesi'nde seyreden Kocamustafapaşa-Balat hattında çalışan İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı.

Arızalanan otobüsün durmasının ardından çevredeki vatandaşlar aracı arkadan itti. Yaklaşık 300 metre bu şekilde giden otobüs, bir süre sonra caddede durduruldu.

Otobüs, akşam saatlerinde ise çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ BÖYLE KAYDEDİLDİ

Arızalanan otobüsün vatandaşlarca itilmesine ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

İETT otobüsü vatandaşlar tarafından itildi İETT OTOBÜSÜ VATANDAŞLAR TARAFINDAN İTİLDİ


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