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Son dakika | İstanbul Bayrampaşa'da İETT faciası! Otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

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Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Son dakika | İstanbul Bayrampaşa’da İETT faciası! Otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Son dönemde artan İETT araçlarındaki arıza ve kaza haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Davutpaşa Caddesi'nde seyir halindeki Osman A. yönetimindeki 34 TP 5568 plakalı İETT otobüsü ile General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nden otogar istikametine giden 34 ACJ 367 plakalı otomobil, iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı.

Kazada, sürücü ve otomobildeki 2 kişi ile İETT otobüsündeki 4 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 7 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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