Son dakika | İstanbul Bayrampaşa'da İETT faciası! Otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi... Son dönemde artan İETT araçlarındaki arıza ve kaza haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü ve otomobildeki 2 kişi ile İETT otobüsündeki 4 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 7 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
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