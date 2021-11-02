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MİT 6 Rus ajanını yakaladı! Hedeflerinde bakın kim varmış

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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MİT 6 Rus ajanını yakaladı! Hedeflerinde bakın kim varmış

Son dakika haberine göre: Geçtiğimiz günlerde 15 Mossad ajanını enseleyen MİT, Türkiye'deki Çeçen muhalif bir hedefe suikast planlayan 6 casusu yakaladı. İstanbul ve Antalya'da geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve Rusya Federasyonu hesabına çalışan dördü Rus, biri Ukraynalı, biri de Özbek olduğu ortaya çıktı.

İstanbul ve Antalya'da geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve Rusya Federasyonu hesabına çalışan dördü Rus, biri Ukraynalı, biri de Özbek, 6 casusun Türkiye'deki Çeçen muhalif bir hedefe suikast planladığı ortaya çıktı.

ÇEÇEN MUHALİFLERİ TAKİP ETTİLER

Casusların Türkiye'de yaşayan Çeçen muhalifleri takip edip fotoğraflayarak hedefindeki kişilere yönelik suikast planladığı saptandı. Casusların hedefinde, Türkiye'de yaşayan "Abdülhâkim" isimli Çeçen muhalif lider bulunuyordu. Bu kişi, Suriye sahasında rejime karşı muhalifler safında savaşan ve sık sık da Türkiye'de bulunan biriydi.

Casusluk şebekesi tıpkı 15 Mossad casusu gibi MİT'in ağına takıldı. MİT'in tespitleri sonucunda, ikiz operasyonla 7-8 Ekim günü hem Mossad casusları hem de 6 kişilik casusluk şebekesi üyeleri gözaltına alındı. Casusların, elde ettikleri bilgi ve belgeleri de adına hareket ettikleri ve talimat aldıkları yabancı devlete veya istihbarat birimine servis etmeyi planladıkları ortaya çıkarıldı.

TALİMAT KADİROV'UN KUZENİ VE DUKUZOV'DAN

Elde edilen tespitlere göre 6 kişilik casusluk şebekesinin lideri Bislan Rasaev (33) suikast talimatını iki kişiden aldı. Bunlardan ilki Interpol tarafından aranan Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un kuzeni ve Duma Meclisi'nde milletvekili Adam Delimkhanov'du. İkinci isim ise Delimkhanov'un suikastlarda taşeron olarak kullandığı ve 2004'ten bugüne, Avrupa'da muhalif Çeçen vatandaşlara yönelik 4 suikastın organizatörlüğünü yapan Kazbek Dukuzov'du.

SİLAHLAR DEAŞ'LI KAÇAKÇIDAN

Rasaev'in suikast girişimlerinde kullanacağı silah ve mühimmatları DEAŞ üyeliğinden yargılanarak ceza alan ve yasadışı silah kaçakçılığı yapan "Ebubekir" kod isimli Abdula Abdulaev'den temin etmeyi planladığı belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan incelemelerde lazerli, susturuculu silahlar ve mesafe ölçer özellikli dürbün bulundu. Susturuculu silah Abdulaev'in evindeki banyonun tavanındaki gizli bölmeden çıktı.

GÜN İÇİNDE BİRDEN FAZLA OTEL DEĞİŞTİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT'ten gelen tespitler doğrultusunda şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İlk olarak Rasaev'e silah ve mühimmat temin eden Abdulaev ile seyahatlerinde kendisine eşlik eden Amir Yusupov, Ravshan Akhmedov ve bağlantılı iki kişinin kaldıkları yerleri belirledi.

Rasaev'in Antalya'da kaldığı yönündeki istihbari bilgi mevcuttu ancak tam olarak yeri tespit edilinceye kadar operasyon için düğmeye basılmadı. Çünkü Rasaev'in aynı gün içinde birden fazla otel değiştirdiği, yakalanmamak için çok sık adres değişikliğine gittiği saptandı. Ancak MİT'ten kaçamadı.

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