MİT 6 Rus ajanını yakaladı! Hedeflerinde bakın kim varmış

GÜN İÇİNDE BİRDEN FAZLA OTEL DEĞİŞTİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT'ten gelen tespitler doğrultusunda şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İlk olarak Rasaev'e silah ve mühimmat temin eden Abdulaev ile seyahatlerinde kendisine eşlik eden Amir Yusupov, Ravshan Akhmedov ve bağlantılı iki kişinin kaldıkları yerleri belirledi.