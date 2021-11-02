02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: MİT 6 Rus ajanını yakaladı! Hedeflerinde bakın kim varmış | Rus casusların suikast planı

Son dakika: MİT 6 Rus ajanını yakaladı! Hedeflerinde bakın kim varmış | Rus casusların suikast planı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2021 09:29
Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde 15 Mossad ajanını enseleyen MİT, Türkiye'deki Çeçen muhalif bir hedefe suikast planlayan 6 casusu yakaladı. İstanbul ve Antalya'da geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve Rusya Federasyonu hesabına çalışan dördü Rus, biri Ukraynalı, biri de Özbek olduğu ortaya çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kandil’den CHP’ye mesaj var!
Kandil'den CHP'ye mesaj var!
MİT’ten ikiz casusluk operasyonu
MİT’ten ikiz casusluk operasyonu
MİT 6 Rus ajanını yakaladı!
MİT 6 Rus ajanını yakaladı!
40 ilde FETÖ operasyonu
40 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul’da trafik kabusu! Yüzde 60
İstanbul'da trafik kabusu! Yüzde 60
CHP’nin tezkereye hayır dediği bölgelerde teröristler cirit atıyor!
CHP'nin tezkereye hayır dediği bölgelerde teröristler cirit atıyor!
Türkiye hangisini tercih edecek? F-16 F-35 ve SU 35...
Türkiye hangisini tercih edecek? F-16 F-35 ve SU 35...
Muhalefette ‘İhanet’ tartışması
Muhalefette ‘İhanet’ tartışması
İBB Başkanı’na sitem! Vicdani mi?
İBB Başkanı'na sitem! "Vicdani mi?"
CHP’li Atakum Belediyesinde büyük skandal
CHP'li Atakum Belediyesinde büyük skandal
Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca’dan 81 ile yeni nöbet talimatı
Sağlık Bakanı Koca'dan 81 ile yeni nöbet talimatı
Daha Fazla Video Göster