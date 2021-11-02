Son dakika: MİT 6 Rus ajanını yakaladı! Hedeflerinde bakın kim varmış | Rus casusların suikast planı

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde 15 Mossad ajanını enseleyen MİT, Türkiye'deki Çeçen muhalif bir hedefe suikast planlayan 6 casusu yakaladı. İstanbul ve Antalya'da geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve Rusya Federasyonu hesabına çalışan dördü Rus, biri Ukraynalı, biri de Özbek olduğu ortaya çıktı.

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