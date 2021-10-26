MİT’in yakaladığı Mossad ajanının eski ev arkadaşı konuştu: Hiç şüphelenmedim





'AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORDU'

M.A.S.'nin İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu da belirten Amr Mansour, "Yurt dışına çıktığında haberim vardı. Hatta ailesinin de haberi vardı. M.A.S. Türkiye'deki eğitiminden sonra uzmanlık eğitimi için Avrupa'ya gitmek istiyordu. Bunun için de Avrupa'da bir dernekle irtibata geçmişti. Arkadaşlarına da o dernekle görüştüğünü söylemiş. İtalya'da eğitim görmek istiyordu. Böyle bir hayali vardı" dedi.