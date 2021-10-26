MİT'in yakaladığı Mossad ajanının eski ev arkadaşı konuştu: Hiç şüphelenmedim
Türkiye'de İsrail adına casusluk faaliyeti yürüten 15 kişi MİT'in bir yıllık takibinin ardından yakalandı. 15 Mossad ajanından biri olan Filistinli M.A.S.'nin Konya'daki eski ev arkadaşı Amr Mansour çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İsrail için para karşılığı casusluk yapan ve İsrail'in yurt dışındaki yöneticileriyle irtibatlı olduğu ortaya çıkan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi M.A.S.'nin bir dönem aynı evde kaldığı ve aynı şirkette birlikte görev yapan arkadaşı Amr Mansour'a SABAH ulaştı. Şu an yurt dışında olduğunu belirten Amr Mansour, yaşananlara inanamadığını söyledi.
1.5 yıl boyunca M.A.S. ile aynı evde kaldığını ve 7 ay önce de evden ayrılarak başka bir yere taşındığını anlatan Amr Mansour, "Bu süre içerisinde M.A.S.'nin hiçbir hareketinden şüphelenmedim. Ben M.A.S.'nin tuzağa düşmüş olduğunu düşünüyorum. 1.5 yıl beraber kaldık. 7 ay önce ben evden ayrıldım. İstanbul merkezli eğitim-danışmanlık merkezini ben kurdum. Birkaç ay birlikte çalıştık sonra o derslerinin yoğunluğu nedeniyle ayrıldı. Resmi olarak M.A.S.'nin şirkette bir alakası yoktu" diye konuştu.
'AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORDU'
M.A.S.'nin İsviçre'ye gittiğine şahit olduğunu da belirten Amr Mansour, "Yurt dışına çıktığında haberim vardı. Hatta ailesinin de haberi vardı. M.A.S. Türkiye'deki eğitiminden sonra uzmanlık eğitimi için Avrupa'ya gitmek istiyordu. Bunun için de Avrupa'da bir dernekle irtibata geçmişti. Arkadaşlarına da o dernekle görüştüğünü söylemiş. İtalya'da eğitim görmek istiyordu. Böyle bir hayali vardı" dedi.
'MADDİ DURUMU İYİYDİ'
M.A.S.'nin maddi durumunun da iyi olduğunu ifade eden Amr Mansour, "M.A.S.'nin maddi durumu gayet iyiydi. Ailesinin de Filistin'de maddi durumu iyiydi. Ben aileyi Filistin'den de tanıyorum. Ailesinden gelen 500 doların yarısını ihtiyacı olan öğrencilere verirdi" diye konuştu.
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