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MOSSAD operasyonunda kritik itiraf! Yakalanan MOSSAD ajanları ne anlattı? A Haber canlı yayınında tek tek anlattılar

A Haber
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Giriş: 22.10.2021 12:31
Türkiye'de İsrail adına casusluk faaliyeti yürüten 15 kişi MİT'in bir yıllık takibinin ardından yakalandı. Mossad adına faaliyet yürüten şebekenin Türkiye’deki Filistinliler’le ilgili bilgiler topladığını, çeşitli fişleme dosyaları karşılığında binlerce euro aldığını anlatan M.A.S., "Mossad yetkilisiyle İsviçre’de yüz yüze görüştüm. Bana dizüstü bilgisayarda dosya şifrelemeyi öğretti" dedi. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, operasyonun tüm detaylarını A Haber canlı yayınında anlattı.
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