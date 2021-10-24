AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar! Başkan Erdoğan’a sunuldu

TOPLUMUN YÜZDE 50'Sİ KORONAVİRÜSLE TANIŞTI

Araştırma salgının ne kadar yaygın olduğu ve toplumun ne kadarını etkilediğinin anlaşılması açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Buna göre her iki kişiden birisinin ailesinde koronavirüsten hastalanan oldu.