AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar! Başkan Erdoğan'a sunuldu
Son dakika haberine göre: AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birçok konuda kamuoyunun nabzını tutma konusundaki yöntemlerini çeşitlendirerek artırmaya devam ediyor. AK Parti için yaptırılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da önünde olan son kamuoyu araştırmasından pandemi ve aşı konusu başta olmak üzere çarpıcı sonuçlar çıktı.
AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birçok konuda kamuoyunun nabzını tutma konusundaki yöntemlerini çeşitlendirerek artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni ve çok başlıklı bir kamuoyu araştırması ve anket çalışması yaptıran AK Parti yetkili organları bu anketin sonuçlarını da Başkan Erdoğan'a sundu.
AK Parti için yapılan ve Eylül ayı araştırma sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:
YÜZDE 81 AŞI OLDU, YÜZDE 17 AŞI KARŞITI VAR
Araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığını belirtti. Yüzde 17 karşıtı bulunuyor ve bu gençler arasında daha yaygın. Toplumun yüzde 12 ise aşıya güvenmiyor.
EVDE KALMAYA DEVAM EDENLERİN ORANI ÜÇTE BİR
Salgında alınan önlemler sonrası başlayan normalleşmelere rağmen vatandaşların üçte biri hala evde. Dörtte bir tamamen normal hayata döndü.
TOPLUMUN YÜZDE 50'Sİ KORONAVİRÜSLE TANIŞTI
Araştırma salgının ne kadar yaygın olduğu ve toplumun ne kadarını etkilediğinin anlaşılması açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Buna göre her iki kişiden birisinin ailesinde koronavirüsten hastalanan oldu.
SELLER YAPILAŞMA SORUNU:
Ankette son yaşanan afetler de vatandaşlara soruldu. Her üç kişiden ikisi Karadeniz'i sarsan selleri yanlış yapılaşmaya bağladı.
YANGINDA KARA PROPAGANDA DETAYI!
Orman yangınları ile ilgili muhalefetin algı operasyonu ve kara propagandasının toplumun bir kesiminde karşılık bulduğu görülüyor. Üç kişiden biri yangınların bilinçli olarak söndürülmediğine inanıyor.
MİLLİ TAKIM BİRLEŞTİRDİ
Türk Kadın Milli Voleybol takımının başarılarının toplumda coşku ile karşılandığı, uzun süredir özlenen bir tablonun ortaya çıkmasını sağladığı görüldü. Adeta tüm toplum birleşti vatandaşların "yüzde 97" gibi ezici bir çoğunluğu kadın voleybol takımının başarılarından gurur duydu.
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