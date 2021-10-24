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MOSSAD’ın çalışma sistemi deşifre oldu! MOSSAD’dan yalan makineli test

A Haber
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Giriş: 24.10.2021 11:17
Son dakika haberi... Türk İstihbaratı, casusluk amacıyla faaliyet yürüten üçer kişilik hücreler halinde örgütlenmiş 15 kişilik bir mossad şebekesini çökertti. Bir yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyonun perde arkasını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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