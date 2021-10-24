MOSSAD’ın çalışma sistemi deşifre oldu! MOSSAD’dan yalan makineli test

Son dakika haberi... Türk İstihbaratı, casusluk amacıyla faaliyet yürüten üçer kişilik hücreler halinde örgütlenmiş 15 kişilik bir mossad şebekesini çökertti. Bir yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyonun perde arkasını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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