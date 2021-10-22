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Dünya Başkan Erdoğan'ı konuşuyor: Fethederek ilerliyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Dünya Başkan Erdoğan’ı konuşuyor: Fethederek ilerliyor

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti bölgenin eski sömürgecisi Fransa başta olmak üzere dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin özellikle Fransa'yı yenilgiye uğrattığı ve Afrika'da etkisini artırdığı vurgulandı.


Al Jazeera kanalı Başkan Erdoğan'ın ziyaretini ele alan haberinde "Ruanda'nın en büyük kapalı spor salonu, Gana'daki ulusal cami, Somali'deki askeri üs, Etiyopya'daki 400 kilometrelik tren hattı ya da Cibuti'deki liman...

Bunlar Türkiye'nin Afrika'daki sadece bazı yatırımları. Türkiye, alternatif bir güç olarak Afrika ile ilişkilerini derinleştiriyor" yorumunu yaptı. Türkiye'nin Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Etiyopya'da Çin'in ardından en fazla yatırım yapan ülke olduğuna dikkat çekildi.

Fransız devlet radyosu RFI'deki analizde Erdoğan'ın ziyaretinin, Türkiye'nin Fransa gibi eski sömürgeci güçlerin ekonomik hegemonyasını kırmak ve Çin'in etkisine karşı koyma girişiminin bir parçası olduğu belirtildi.

ASKERİ İLİŞKİ VURGUSU
Fransız Le Point dergisi "Erdoğan fethederek ilerliyor" başlıklı haberinde Türkiye'nin kıtada askeri, ekonomik ve diplomatik açıdan önemli adımlar attığını belirtti.

Haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesinin Afrika ile ilişkilerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor" ifadelerine yer verildi.
Midle East Eye ajansında yer alan haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi drone satışıyla Ankara'nın Afrika ülkeleriyle bağlarını derinleştirdi" denildi.

ZİRVE HEYECANI
Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle bir yandan da Afrika kıtasında Türkiye'de yapılacak olan Afrika zirvelerinin heyecanı başladı. 21-22 Ekim ile 17-18 Aralık tarihlerinde Türkiye bir kez daha Afrika Ortalık Zirvelerine ev sahipliği yapacak. Birçok Afrika ülke basınında zirveler yer almaya başlandı. Tanzanya basınında İstanbul'a gelecek işadamlarına önerilerde bulunuldu.

KAZAN - KAZAN
Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lome'ye düzenlediği ziyaret sonrasında Anadolu Ajansı'na konuştu. Bakan Dussey, ülkesinin artık geleneksel partnerler yerine kazan-kazan ilkesine dayanan ortaklıklara önem verdiğini söyledi.

Dussey, "(Attığı Türkçe tweetler hakkında) Birçok Türk dostum var. Ben de birkaç kelime Türkçe biliyorum ama tweet konusunda onlardan yardım alıyorum, düzeltmeler yapıyorlar" dedi.

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