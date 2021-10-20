Başkan Erdoğan Avrupa medyasının yakın takibinde: Afrika'da 2. Dünya Savaşı galiplerine meydan okudu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde yaptığı açıklamalar Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Rus medyası, Erdoğan'ın Angola Meclisi'ndeki "İnsanlığın kaderi 2. Dünya Savaşı'nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz" sözüne vurgu yaparak, "Kimseden korkmuyor", "2. Dünya Savaşı galiplerine meydan okudu" ve "Beş nükleer güce saldırdı" gibi ifadelere yer verdi.
Başkan Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında 17 Ekim'den bu yana kıta ülkelerinde temaslarda bulunuyor. Angola, Togo ve Nijerya ziyaretleriyle Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etmiş olan Erdoğan'ın temasları ve yaptığı açıklamalar, başta Avrupa devletleri olmak üzere dikkatle takip ediliyor.
"KİMSEDEN KORKMUYOR"
Rus televizyon kanalı Tsargrad, "Erdoğan 5 nükleer güce saldırdı" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı'nın başlıca galiplerine meydan okudu. "Dünyanın beşten büyük olduğunu" ve "Bir avuç kazananın" insanlığın kaderini belirlememesi gerektiğini söyledi. Cesur. Beş nükleer güce saldırdı. Kendi projesi olduğu için kimseden korkmuyor. Erdoğan'ın kendi fikri var. Bu fikrin uygulanmasına adım adım gidiyor.
"RUS POLİTİKACILAR ŞAŞKIN"
Rus haber ajansı RIA Novosti ise haberinin başlığında "Erdoğan dünyanın nasıl çalıştığıyla neden bu kadar ilgileniyor?" sorusuna yer vererek şunları aktardı:
Moskova da değişikliklerden yana ama Erdoğan'ın açıklamaları Rus politikacıları şaşırttı. Erdoğan, "yeri doldurulamaz beşliyi köşeye sıkıştırmakla" tehdit etti. Türkiye'nin tutumu, Soğuk Savaş'tan sonra dünyanın önemli ölçüde değiştiği ve artık İslam ülkelerini, Brezilya'yı, Hindistan'ı görmezden gelmenin mümkün olmadığı gerçeğine dayanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB 6.132 personel alımı başlıyor! 2021 MEB personel alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...
- Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Antwerp maçı şifreli mi şifresiz mi?
- GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?
- Ersan Saner kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Başbakanı Ersan Saner biyografisi!
- Diyanet 7.800 personel alımı başvuru ne zaman? 2021 Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım alımı şartları!
- DJ Gezgin kimdir? Müge Anlı DJ Gezgin olayı nedir? DJ Gezgin Mehmet Karahan katili kim?
- Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 21 Ekim Merkez Bankası PPK faiz düşecek mi, artacak mı?
- AÖF ara sınav ne zaman yapılacak? 2021 AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? Son açıklamalar!
- TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları 20 Ekim! TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi!
- Ali Kırca son hali nasıl? Ali Kırca kimdir, kaç yaşında, biyografisi nasıl?
- MSB PERTEM sözleşmeli er alımı mülakat ne zaman? MSB Kara, Deniz, Hava sözleşmeli er alımı başvuru sonucu 2021!
- A101'de bu hafta neler var? A101 21 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Perşembe indirimleri...