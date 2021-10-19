Başkan Erdoğan’ın 3 Afrika ülkesi lideriyle yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından açıklama

Devlet başkanları, bilhassa Gine Körfezinde, küresel korsanlıkla mücadele etmek için kararlı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Dört devlet başkanı ayrıca Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında iş birliğine ilişkin fikir teatisinde bulundu.

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