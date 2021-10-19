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Başkan Erdoğan'ın 3 Afrika ülkesi lideriyle yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından açıklama

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Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Başkan Erdoğan’ın 3 Afrika ülkesi lideriyle yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Togo, Burkina Faso ve Liberya Devlet Başkanlarıyla görüşmelerine dair nihai bildiri yayımladı. Dört devlet başkanı, güvenlik, sağlık, iklim ve kalkınma ortamından kaynaklanan sınamalara ilişkin fikir teatisinde bulundu.

Devlet başkanları, bilhassa Gine Körfezinde, küresel korsanlıkla mücadele etmek için kararlı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Dört devlet başkanı ayrıca Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında iş birliğine ilişkin fikir teatisinde bulundu.

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