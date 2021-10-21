Başkan Erdoğan etkisini gösterdi! Türkiye’nin Afrika’daki gücü arttı

Afrika kıtasındaki ilk büyükelçiliğini 1925'te Mısır'ın başkenti Kahire'de açan Türkiye, Sahra Altı Afrika'daki ilk büyükelçiliğini ise 1926'da Etiyopya'da faaliyete geçirdi.

Kıta ile diplomatik ilişkilerini her geçen yıl daha da güçlendiren Türkiye, 2009'dan bu yana kıta genelinde 31 büyükelçilik açtı.

Söz konusu yıldan önce Afrika'nın sadece 12 ülkesinde büyükelçiliği bulunan Türkiye'nin kıtadaki büyükelçilik sayısı, atılan adımlarla 43'e çıktı.