21 Ekim 2021, Perşembe
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Le Point: Erdoğan Fatih olarak ilerliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretini merceğe alan Fransız Le Point dergisi, "Erdoğan fatih olarak ilerliyor" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın 4 gün süren Afrika ziyareti uluslararası basın ve özellikle Fransa medyası tarafından yakın markaja alınmış durumda.Paris merkezli haftalık Fransız dergi Le Point de Erdoğan'ın Afrika ziyaretini değerlendirdi. "Türkiye-Afrika: Recep Tayyip Erdoğan Fatih olarak ilerliyor" başlığının kullanıldığı haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkesinin Afrika ile ilişkilerini sağlamlaştırmayı ve böylece uluslararası sahnede daha meşru bir konum elde etmeyi amaçlıyor" ifadelerine yer verildi.