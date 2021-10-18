Başkan Erdoğan’ın Afrika ziyareti Fransa’da manşet: Nüfuzunu genişletmek istiyor

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan, Afrika kıtasına dönüyor" yorumu yapıldı. Ayrıca haberde, Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Orta Doğu program yöneticisi Dorothee Schmid'in, "Türkiye, bugün yumuşak güç (ticaret, İslam kültürü ve STK'lar) ve sert gücün (silah satışı) birleştiği tam güç politikası sergiliyor" şeklindeki görüşüne de yer verildi.

Gazete, Ankara'nın iki ülke arasındaki ticaret hacminde 176 milyondan 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediğini de yazdı.

Başkan Erdoğan, Angola'nın ardından Togo ve Nijerya'ya da gidecek.