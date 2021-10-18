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Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti Fransa'da manşet: Nüfuzunu genişletmek istiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2021
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Başkan Erdoğan’ın Afrika ziyareti Fransa’da manşet: Nüfuzunu genişletmek istiyor

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti Fransız basınında manşet oldu. Le Monde gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyaretiyle ilgili "Erdoğan, Afrika'daki nüfuzunu genişletmek istiyor" yorumunda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika temasları uluslararası medya tarafından yakından takip ediliyor. Fransız gazete Le Monde, ziyareti, "Erdoğan, Afrika'daki nüfuzunu genişletmek istiyor" başlığıyla duyurdu.

Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan, Afrika kıtasına dönüyor" yorumu yapıldı. Ayrıca haberde, Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Orta Doğu program yöneticisi Dorothee Schmid'in, "Türkiye, bugün yumuşak güç (ticaret, İslam kültürü ve STK'lar) ve sert gücün (silah satışı) birleştiği tam güç politikası sergiliyor" şeklindeki görüşüne de yer verildi.

Gazete, Ankara'nın iki ülke arasındaki ticaret hacminde 176 milyondan 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediğini de yazdı.

Başkan Erdoğan, Angola'nın ardından Togo ve Nijerya'ya da gidecek.

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