Başkan Erdoğan'dan Afrika ziyaretlerine ilişkin paylaşım: Kardeşlerimizim yanında olacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Kalkınma yolculuklarında Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan, paylaşımında, "Angola, Togo ve Nijerya ziyaretlerimizi hamdolsun oldukça verimli bir şekilde tamamladık ve ülkemize döndük. Böylelikle 30 Afrika ülkesine toplamda 50. ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk. Kalkınma yolculuklarında Afrikalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan ayrıca, Afrika ülkeleriyle ticaret hacminin ve açılan büyükelçilik sayılarının yer aldığı bir de infografik paylaştı.
İnfografikte, Afrika'da 2002'de 12 olan büyükelçilik sayısının 43'e çıktığı bilgisi verildi.
2008'de Ankara'da 10 olan Afrika büyükelçilikleri sayısının 37'ye yükseldiği belirtilerek, ticaret hacminin 25,3 milyar dolar olduğu aktarıldı.
Sahra altı Afrika ile ticaret hacminin 10 milyar dolara çıktığı belirtilen infografikte TİKA ile kıtada 22 ülkede 7 bin projenin hayata geçirildiği kaydedildi.
Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı'nın da birçok faaliyet gerçekleştirdiğine dikkati çekildi.
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