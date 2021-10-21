Başkan Erdoğan’dan Afrika ziyaretlerine ilişkin paylaşım: Kardeşlerimizim yanında olacağız

İnfografikte, Afrika'da 2002'de 12 olan büyükelçilik sayısının 43'e çıktığı bilgisi verildi.

2008'de Ankara'da 10 olan Afrika büyükelçilikleri sayısının 37'ye yükseldiği belirtilerek, ticaret hacminin 25,3 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Sahra altı Afrika ile ticaret hacminin 10 milyar dolara çıktığı belirtilen infografikte TİKA ile kıtada 22 ülkede 7 bin projenin hayata geçirildiği kaydedildi.

Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı'nın da birçok faaliyet gerçekleştirdiğine dikkati çekildi.