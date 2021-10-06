TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu İBB zabıtalarının işgal girişimine ilişkin A Haber'e konuştu: Geldikleri gibi gittiler! Canan Hanım nerede tahliye belgeniz?
TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu İBB'nin Adalar'daki TÜGVA binasına ilişkin işgal girişimine yönelik A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İBB zabıta ekiplerinin vakıf kapılarının kilitlerini değiştirdiğini ve içerideki bütün eşyaları talan ettiğini söyleyen Eminoğlu, eşyaların nereye götürüldüğünün bilinmediğinin altını çizdi. Yapılan suç duyurusu sonrasında vakfı işgal eden kişilerin binadan çıkarıldığını söyleyen Eminoğlu Geldikleri gibi gittiler. Canan Hanım'a sorduk tahliye kararı nerede? Orada insanları yuhalatmakla olmuyor. Nerede tahliye belgeniz?" ifadelerini kullandı.
"BU ZİHNİYETLE UĞRAŞMAKLA GEÇİRDİK"
Şu süreci gençlerle beraber faaliyetlerde bulunmak varken, bu zihniyetle uğraşmakla geçirdik. Bunun için üzgünüz ama hakkımızı sonuna kadar savunmak zorundaydık.
İŞİN ASLI NE?
2018 yılında dönemin İBB yönetimi ile bir anlaşma yapılıyor. Adalar'daki kullanılmayan yer tahsis usülü değil kiralama usülünce 10 yıl kiralanıyor ve sözleşme yapılıyor. Şu an 3 yıl geçti. Yeni İBB yönetimi geldikten sonra hemen bir süreç başlattı bizi buradan çıkartma adına. Ama ortada bir sebep yok.
GASP VANDALLIK ZORBALIK
Mahkeme süreci devam ederken biz haber alıyoruz. 2021 yılında üçüncü dünya ülkelerinde bile görülmeyecek bir şekilde vakıf kapılarının kilitleri değiştiriliyor. Gasp, vandallık ve zorbalık adına ne dersek diyelim içeri giriyorlar ve bütün eşyaları talan ediyorlar. Bazı eşyaları kamyonlara doldurup götürdüler. Nereye götürüldüklerini bilmiyoruz. Sabahtan beri bu olayların takipçisiniz.
KARDEŞİM SEN NEREYE GİDİYORSUN NEREYE GELİYORSUN?
Karşı taraf o kadar cüretkar ki, CHP İl Başkanı 39 ilçe başkanına bir mesaj yazarak "Adalar'dayız Adalar'a gidiyoruz" diye manifesto gönderiyor. Yav kardeşim sen nereye gidiyorsun nereye geliyorsun? Kiracı olduğunuz bir eve gittiğinizde ev ahalisini görmek var yabancıları görmek var.
VAKIF ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK
Bunlar Adalar'daki ofisimize girerek 30 saat boyunca terk etmediler. Ta ki biz savcılık duyurusu ve hukuki süreci başlatana kadar. Oradaki vandalları oradan çıkardık. Vakıf tekrardan çalışmalarına devam edecek. Yaşanan olaylar bizleri gerçekten çok üzdü.
GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER
2018 yılından beri kiracıyız ve 10 senelik sözleşmemiz var. Buradaki zihniyet farklı bir zihniyet. Bu zihniyet bizi orada vandallıkla uzaklaştırmaya çalıştılar. Geldikleri gibi gittiler.
TAHLİYE KARARI TEBLİĞ EDİLDİ Mİ?
Herhangi bir tahliye kararı asla yok. Bunu Canan Hanım'a sorduk nerede tahliye kararı diye? Biz vakıf insanıyız. Böyle bir karar varsa biz burayı terk ederdik. Tahliye kararını göstermeleri için çağrıda bulunduk. Sürecin takipçisi olacağız. Orada insanları yuhalatmakla olmuyor. Nerede tahliye belgeniz?
İSPATLARLARSA ÖZÜR DİLERİZ
Bizim 3.şahıslara kiraladığımızla ilgili herhangi bir not, herhangi bir belge ispatladıkları takdirde biz özür dileyeceğimizi ifade ediyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yok. 3.şahıslara kiralama diye bir şey de yok. Biz orada başta dini bilgiler olmak üzere, sportif sanatsal ve kültürel çalışmaları çocuklarımızla sürdürdük.
ÖZÜR TALEBİNDE BULUNDULAR
Bir şeyi ortaya atıyorsanız ispatlamakla mükellefsiniz. Orada Adalar Belediye Başkanı olmak üzere bizden özür talebinde bulundular CHP'nin sözcüsü hepsi. Çünkü haklı olduklarını isimleri gibi biliyorlar. Biz de dedik ki siz önce bu olayı kendi tebanıza anlatın. Biz hak yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz.
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