TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu İBB zabıtalarının işgal girişimine ilişkin A Haber’e konuştu: Geldikleri gibi gittiler! Canan Hanım nerede tahliye belgeniz?

İSPATLARLARSA ÖZÜR DİLERİZ

Bizim 3.şahıslara kiraladığımızla ilgili herhangi bir not, herhangi bir belge ispatladıkları takdirde biz özür dileyeceğimizi ifade ediyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yok. 3.şahıslara kiralama diye bir şey de yok. Biz orada başta dini bilgiler olmak üzere, sportif sanatsal ve kültürel çalışmaları çocuklarımızla sürdürdük.

ÖZÜR TALEBİNDE BULUNDULAR

Bir şeyi ortaya atıyorsanız ispatlamakla mükellefsiniz. Orada Adalar Belediye Başkanı olmak üzere bizden özür talebinde bulundular CHP'nin sözcüsü hepsi. Çünkü haklı olduklarını isimleri gibi biliyorlar. Biz de dedik ki siz önce bu olayı kendi tebanıza anlatın. Biz hak yolda çalışmalarımıza devam edeceğiz.