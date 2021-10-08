Ankara’da bazı yollar hafta sonu boyunca trafiğe kapatılacak
GÜNDEM AA
Ankara Emniyet Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi! Yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'nda düzenlenecek etkinlikler sebebiyle bir takım yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ankara Spor Salonu ve Tren Garı Kavşağı'nda düzenlenecek etkinlikler sebebiyle yarın saat 06.00'dan, pazar günü ise saat 07.30'dan etkinlikler bitene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantlarının araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.