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İşte adım adım İBB'nin TÜGVA işgali: Gasp, vandallık, zorbalık! Yalanları böyle ifşa oldu
İBB ve Adalar Belediyesi zabıta ekipleri,10 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen TÜGVA Adalar ilçe binasını bastı. Kira sözleşmesi ve mahkeme kararına rağmen eşyalar hukuksuz olarak çıkarıldı. Baskında zabıta görevlisi bir polis memurunu yaraladı. Saldırının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği'ni 3. kişilere kiraladığını iddia etmiş ve fotoğraflar paylaşmıştı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila yaptığı bir paylaşımda Ongun'un yalanını ortaya çıkararak görüntülerin 2016 yılına ait olduğunu ifade etti. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu "Gasp, vandallık, zorbalık... Geldikleri gibi gittiler" dedi. İşte adım adım yaşanan süreç...
Giriş Tarihi: 07.10.2021 13:22Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 13:29