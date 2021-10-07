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İşte adım adım İBB'nin TÜGVA işgali: Gasp, vandallık, zorbalık! Yalanları böyle ifşa oldu

İBB ve Adalar Belediyesi zabıta ekipleri,10 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen TÜGVA Adalar ilçe binasını bastı. Kira sözleşmesi ve mahkeme kararına rağmen eşyalar hukuksuz olarak çıkarıldı. Baskında zabıta görevlisi bir polis memurunu yaraladı. Saldırının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği'ni 3. kişilere kiraladığını iddia etmiş ve fotoğraflar paylaşmıştı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila yaptığı bir paylaşımda Ongun'un yalanını ortaya çıkararak görüntülerin 2016 yılına ait olduğunu ifade etti. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu "Gasp, vandallık, zorbalık... Geldikleri gibi gittiler" dedi. İşte adım adım yaşanan süreç...

Giriş Tarihi: 07.10.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 13:29
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İşte adım adım İBB’nin TÜGVA işgali: Gasp, vandallık, zorbalık! Yalanları böyle ifşa oldu

CHP teşkilatı ve beraberindeki İBB zabıtaları, TÜGVA'nın Adalar binasını işgal etti. Zabıtalı işgalde, içerideki gençler darbedildi, vakıf malları kaçırıldı, sosyal medyadan "işgal" fotoları paylaşıldı. İşgal, sabah polis müdahalesiyle son buldu. İşte adım adım ve belgeleriyle İBB'nin TÜGVA işgali ve son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte adım adım İBB’nin TÜGVA işgali: Gasp, vandallık, zorbalık! Yalanları böyle ifşa oldu

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 2018'de imzalanan kira sözleşmesi ile 10 yıllığına Adalar'daki binasında hizmet vermeye başlayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesi ile hedef haline getirildi. Fesih kararının valilik ve kaymakamlıkça reddedilmesine karşın İBB hiçbir yasal kararı tanımayarak, TÜGVA Adalar Temsilciliği binasını zorla boşaltma girişiminde bulundu.

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İşte adım adım İBB’nin TÜGVA işgali: Gasp, vandallık, zorbalık! Yalanları böyle ifşa oldu

TÜGVA'DAKİ GENÇLER DARBEDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar ilçe teşkilatına mensup bazı kişiler ve beraberlerindeki İBB zabıtaları TÜGVA'nın Adalar Temsilciliği'ni bastı. Vakıf yetkililerini dışarı çıkaran zorbalar, vakfa ait eşyaları kamyonlara yükleyerek adeta yağmaladı. Baskın sırasında TÜGVA binasında bulunan bazı geçler darbedildi. Teşkilata üye olduğu değerlendirilen erkek ve kadınlardan oluşan şahıslar tarafından sabaha kadar süren işgal girişimi, sabah saatlerinde polis müdahalesiyle sona erdi. Olaylar sırasında TÜGVA'da bulunan bir genç ile bir polis memuru yaralandı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu yaptığı açıklamada, "Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz hukuksuzca basılmış, vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasbedilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. Gençlerimiz burada darbedilmiştir.

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İşte adım adım İBB’nin TÜGVA işgali: Gasp, vandallık, zorbalık! Yalanları böyle ifşa oldu

POLİSLER DE YARALANDI!

Bir polisimiz yaralanmıştır. CHP zihniyeti bu eylemiyle açıkça şunu söylemiştir; 'Biz hak, hukuku, kanunu tanımıyoruz. Biz istediğimiz kiracıyı çıkarır, malına da çökeriz.' Bu eylem tüm İstanbul'daki kiracıların hukukunun tehlikede olduğunu göstermektedir" ifadesini kullandı. "CHP faşizmini yeneceğiz. Hukuksuzluğa asla izin vermeyeceğiz" diyen TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila da baskın ve zorbalığın belgesi olan darp raporunu da paylaytı.

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İşte adım adım İBB’nin TÜGVA işgali: Gasp, vandallık, zorbalık! Yalanları böyle ifşa oldu

DEREBEYLİK DEĞİL BELEDİYESİNİZ

Atila, "TÜGVA'lı 6 arkadaşımız CHP'li İBB zabıtası tarafından darp edilmeye çalışılmış, bir arkadaşımız yaralanmıştır. 1 polis memuru da zabıtaların saldırısı sonucu yaralanmıştır. Zabıtalar CHP'nin militanı mıdır yoksa belediye çalışama mıdır?" ifadelerine yer verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Zorbalık yapmayın! Derebey değil belediyesiniz" diyerek sosyal medyada tepkisini dile getirdi.