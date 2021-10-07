İşte adım adım İBB’nin TÜGVA işgali: Gasp, vandallık, zorbalık! Yalanları böyle ifşa oldu

TÜGVA'DAKİ GENÇLER DARBEDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar ilçe teşkilatına mensup bazı kişiler ve beraberlerindeki İBB zabıtaları TÜGVA'nın Adalar Temsilciliği'ni bastı. Vakıf yetkililerini dışarı çıkaran zorbalar, vakfa ait eşyaları kamyonlara yükleyerek adeta yağmaladı. Baskın sırasında TÜGVA binasında bulunan bazı geçler darbedildi. Teşkilata üye olduğu değerlendirilen erkek ve kadınlardan oluşan şahıslar tarafından sabaha kadar süren işgal girişimi, sabah saatlerinde polis müdahalesiyle sona erdi. Olaylar sırasında TÜGVA'da bulunan bir genç ile bir polis memuru yaralandı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu yaptığı açıklamada, "Adalar İlçe Gençlik Merkezimiz hukuksuzca basılmış, vakfımıza ait olan eşyalar hiçbir tutanak tutulmadan kelimenin tam anlamıyla gasbedilmiş ve bilinmeyen bir yere götürülmüştür. Gençlerimiz burada darbedilmiştir.