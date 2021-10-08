Son mesai gününde İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bir takım noktalarında, ana arterler ve caddeler ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı. İşinden çıkıp evine gitmek isteyen İstanbullular ise toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.