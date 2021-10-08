Son mesai gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
GÜNDEM AA
İstanbul'da haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğunda artış yaşanıyor. İBB CepTrafik verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.
Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu Haramidere mevkisinde trafik Avcılar istikametinde ilerlerken yan yolda yoğunluk görülüyor. Büyükçekmece yönünde ise trafik karayolunda ve yan yolda yoğun seyrediyor.
Fatih Eminönü civarı ile Alibeyköy'den Eyüpsultan istikametine trafik akıcı seyrederken, aksi yönde yoğunluk yaşanıyor. Fatih Vatan Caddesi'nden Aksaray yönüne ve Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artıyor.
TEM'de Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Seyrantepe noktasında, D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışında daha da artıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.
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