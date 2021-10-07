TÜGVA'dan CHP'li İBB'nin Adalar'daki işgaline dair önemli açıklama! "Kilidi değiştirip isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar"
Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği’nde salı günü başlayan olaylara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Açıklama Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul’un sosyal medya hesabından geldi. Paylaşımda "Zorba İBB'li zabıtalar; Evimize girmişler. Kilidimizi değiştirmişler. Üzerine, eşyalarımızı gasp edip bir de kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar. Sözün bittiği yer." ifadeleri yer aldı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği'ne işgal girişiminde bulunmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği'ne yaptığı skandal baskın sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
İBB zabıta ekiplerinin tahliye etmeye çalıştığı binada yaşananlara dair TÜGVA İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında dikkat çeken bir videoya yer verildi.
"KENDİ İSİMLERİNİ TABELALARIMIZA YAPIŞTIRMIŞLAR"
Paylaşımda "Zorba İBB'li zabıtalar; Evimize girmişler. Kilidimizi değiştirmişler. Üzerine, eşyalarımızı gasp edip bir de kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar. Sözün bittiği yer." ifadeleri yer aldı.
Söz konusu paylaşımda hukuksuz işgalde kurum içerisinde yer alan bir tabelanın üzerine İBB logolu "BAŞKAN" yazıldığı görüldü.
NELER YAŞANMIŞTI?
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkışmıştı
Olay kısa sürede gündem olurken, İBB haksız olduğu için binadan çıkmak zorunda kalmıştı.
TÜGVA'DAN İBB ZABITASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Türkiye Gençlik Vakfı'nın, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Suç duyurusunda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta amirleri ve görevlilerin yağma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlediğine dikkat çekildi.
"İBB ZORLA BİNAMIZI GASP ETTİ"
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yapılan açıklamada; "İBB, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır" denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM sonuçları için gözler o açıklamada! EGM PA 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Belçika Fransa maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Belçika Fransa maçı nasıl izlenir?
- Açıktan 103 kişi! YSK’dan 5.000 TL maaşla personel alımı! Başvuru dönemi devam ediyor!
- 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 140-150-160-170 puanla YKS 2. ek tercih ne zaman başlıyor?
- Devletten kiracılara yardım kapısı! Başvuranlara 1.500 liraya kadar ödeme! Cepleri rahatlatacak haber…
- Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları nelerdir? Rebiülevvel ayı fazileti! Rebiülevvel ayında neler yapılır?
- Başkan Erdoğan tarih verdi! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Rebiülevvel ayı mesajları sözleri! En güzel anlamlı dualı Rebiülevvel ayı mesajları resimli sözleri!
- Bağ-Kur’lu emeklilerin maaş yükseltme formülü! 2000 tarihi çok kritik! Yüzde 20-30 artış olabilir!
- Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? 2021 Formula 1 Türkiye biletleri bitti mi?
- 140 puanla tercih başladı mı? 140 puanla üniversite tercihi ne zaman yapılacak?
- Ece Ronay nişanlısı Mehmet Bilir kimdir? Ece Ronay Mehmet Bilir ayrıldı mı?