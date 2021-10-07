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TÜGVA'dan CHP'li İBB'nin Adalar'daki işgaline dair önemli açıklama! "Kilidi değiştirip isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar"

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği’nde salı günü başlayan olaylara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Açıklama Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul’un sosyal medya hesabından geldi. Paylaşımda "Zorba İBB'li zabıtalar; Evimize girmişler. Kilidimizi değiştirmişler. Üzerine, eşyalarımızı gasp edip bir de kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar. Sözün bittiği yer." ifadeleri yer aldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde TÜGVA'nın Adalar İlçe Temsilciliği'ne işgal girişiminde bulunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği'ne yaptığı skandal baskın sonrası yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

İBB zabıta ekiplerinin tahliye etmeye çalıştığı binada yaşananlara dair TÜGVA İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında dikkat çeken bir videoya yer verildi.

"KENDİ İSİMLERİNİ TABELALARIMIZA YAPIŞTIRMIŞLAR"

Paylaşımda "Zorba İBB'li zabıtalar; Evimize girmişler. Kilidimizi değiştirmişler. Üzerine, eşyalarımızı gasp edip bir de kendi isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar. Sözün bittiği yer." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu paylaşımda hukuksuz işgalde kurum içerisinde yer alan bir tabelanın üzerine İBB logolu "BAŞKAN" yazıldığı görüldü.

NELER YAŞANMIŞTI?

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkışmıştı

Olay kısa sürede gündem olurken, İBB haksız olduğu için binadan çıkmak zorunda kalmıştı.

TÜGVA'DAN İBB ZABITASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Türkiye Gençlik Vakfı'nın, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Suç duyurusunda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta amirleri ve görevlilerin yağma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlediğine dikkat çekildi.

"İBB ZORLA BİNAMIZI GASP ETTİ"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yapılan açıklamada; "İBB, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır" denildi.

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