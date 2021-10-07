TÜGVA'dan CHP'li İBB'nin Adalar'daki işgaline dair önemli açıklama! "Kilidi değiştirip isimlerini tabelalarımıza yapıştırmışlar"

NELER YAŞANMIŞTI?

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 10 yıllık kira sözleşmesi olmasına rağmen hukuksuz bir şekilde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni işgal etmeye kalkışmıştı

Olay kısa sürede gündem olurken, İBB haksız olduğu için binadan çıkmak zorunda kalmıştı.

TÜGVA'DAN İBB ZABITASI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Türkiye Gençlik Vakfı'nın, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Suç duyurusunda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta amirleri ve görevlilerin yağma, görevi kötüye kullanma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlediğine dikkat çekildi.

"İBB ZORLA BİNAMIZI GASP ETTİ"



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından yapılan açıklamada; "İBB, yetkisiz zabıta kuvvetlerinin kaba kuvvetini kullanarak eşyalarımızı, hangi eşyaların götürüldüğüne ilişkin herhangi bir kayıt dahi tutulmadan, zorla binamızdan gasp etmiş ve bina dışına çıkarmıştır" denildi.