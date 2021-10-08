CHP’li Ali Ercan Akpolat’ın ablası da TÜGVA işgalcisi çıktı! Kira akdi olmadan büfe işletiyor

PEKİN: ALİ ERCAN AKPOLAT'IN ABLASI İŞGALCİ POZİSYONUNDA.. NE KADAR İŞGAL PARASI ÖDÜYOR?

DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin; Ali Ercan Akpolat'ın ablası Maltepe Belediyesi Meclis üyesi Gönül Dinler'in Büyükada Vapur İskelesi işleten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'yle kira kontratı olmadan dükkan işlettiğini söyledi ve "Ablası (Gönül Dinler) orada işgalci pozisyonunda.. Ne kadar işgal parası ödüyor?" diye sordu.

Nail Murat Pekin, şunları söyledi:

"Sayın İlçe Başkanı Ercan Akpolat, 'TÜGVA komik bir para ile orayı kiraladı. Orayı işgalci TÜGVA'dan kurtaracağız' diye beyanatlarda bulundu. Peki o TÜGVA'nın kiracısı olduğu yerin alt katında kendi ablasının dükkanı var. Ve o dükkanında mal sahibi yine Şehir Hatları İşletmesi. Peki o dükkan ile ilgili olarak ablasının kira kontratı var mı? Bildiğimiz üzere yok. Ablası orada işgalci pozisyonunda.. Ne kadar işgal parası ödüyor? Tabi ben biliyorum da ona sorun isterseniz. Acaba orayı da işgalden kurtarmak gibi bir düşüncesi var mı? Merak bu ya.."