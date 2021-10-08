TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila’dan flaş işgal açıklaması! TÜGVA CHP’nin kiracısı değildir

2- İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin TÜGVA aleyhine açtığı tahliye davası yoktur. Bu sebeple de ortada uygulanabilir herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Kaldı ki Türk hukukunda mahkeme kararlarının infazları icra daireleri tarafından gerçekleştirilir, belediye zabıtaları tarafından değil.

Ortada bırakın bir mahkeme kararını tahliyeye yönelik açılmış bir dava bile yokken Şehir Hatları A.Ş personeli dahi olmayan belediye zabıtalarının tahliyeye kalkması hukuksuzluktur zorbalıktır.