TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila'dan flaş işgal açıklaması! TÜGVA CHP'nin kiracısı değildir
TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila, Türkiye'nin gündemine oturan TÜGVA işgali hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atila Twitter'dan yaptığı paylaşımlarında CHP'li İBB ve Adalar Belediyesi zabıta ekiplerinin hukuksuz vandallığında neler yaşandığını tek tek anlattı. TÜGVA aleyhine açılan bir tahliye davası olmadığını belirten TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila, "TÜGVA, Adalar’da İstanbul Şehir Hatları A.Ş’nin kiracısıdır. İBB’nin CHP’nin CHP teşkilatının ya da Canan Kaftancıoğlu’nun değildir" dedi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, 10 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen TÜGVA Adalar ilçe binasını bastı. Vandallıkla yapılan gaspta kira sözleşmesi ve mahkeme kararına rağmen eşyalar hukuksuz olarak çıkarıldı. TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila, Türkiye Gençlik Vakfı Adalar İlçe Gençlik Merkezi'nde yaşananları tek tek anlattı.
NELER YAŞANDI TEK TEK ANLATTI
TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila, Twitter hesabından "Türkiye Gençlik Vakfı Adalar İlçe Gençlik Merkezi ile ilgili yaşanan hukuksuzluğu anlatalım" başlığı altında paylaşımda bulundu.
İşte TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Atila'nın açıklamaları;
1- TÜGVA, Adalar'da İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin kiracısıdır, İBB'nin CHP'nin CHP teşkilatının ya da Canan Kaftancıoğlu'nun kiracısı değildir.
2- İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin TÜGVA aleyhine açtığı tahliye davası yoktur. Bu sebeple de ortada uygulanabilir herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Kaldı ki Türk hukukunda mahkeme kararlarının infazları icra daireleri tarafından gerçekleştirilir, belediye zabıtaları tarafından değil.
Ortada bırakın bir mahkeme kararını tahliyeye yönelik açılmış bir dava bile yokken Şehir Hatları A.Ş personeli dahi olmayan belediye zabıtalarının tahliyeye kalkması hukuksuzluktur zorbalıktır.
3- Canan Kaftancıoğlu diğer olaylarda gösterdiği tepkilere benzer şekilde bu olayda da kendini devlet kurumları yerine koyarak hukuksuz tahliye gerçekleştirmek istemiştir. Ne Canan Kaftancıoğlu ne CHP Adalar ilçe başkanı ne de İBB zabıtası tahliyeyle görevli icra memuru değildir.
TÜGVA Adalar İlçe Binamızda ne oldu?
CHP'li siyasetçiler yanlarına aldıkları İBB zabıtasıyla binamızı bastılar.
CHP'liler binayı tahliye edeceklerini söylediler.
Arkadaşlarımız tahliye kararını sordu, gösteremediler.
"Bu görev zabıtanın işi mi?" dediler zabıta şiddetine uğradılar.
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