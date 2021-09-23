Zafer Kurugöl kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Zafer Kurugöl biyografisi nasıl?

Zafer Kurugöl kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün biyografisi gündem konusu oldu. Koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulunan Zafer Kurugöl'ün sözleri tartışma yarattı. Kurugöl yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyada gündem oldu. Peki; Zafer Kurugöl kimdir, kaç yaşında?