Zafer Kurugöl kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Zafer Kurugöl biyografisi nasıl?
Zafer Kurugöl kimdir, kaç yaşında? Zafer Kurugöl biyografisi merak edilen konulardan birisi oldu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün açıklamaları tartışma başlattı. Kurugöl, aşılama hakkında söylediği ifadelerin ardından sosyal medyada gündem oldu. Peki; Zafer Kurugöl kimdir, kaç yaşında? İşte Kurugöl hakkında merak edilen bilgiler!
Zafer Kurugöl kimdir, kaç yaşında? Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün biyografisi gündem konusu oldu. Koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulunan Zafer Kurugöl'ün sözleri tartışma yarattı. Kurugöl yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyada gündem oldu. Peki; Zafer Kurugöl kimdir, kaç yaşında?
ZAFER KURUGÖL KİMDİR?
Ege Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Kurugöl'ün eğitim bilgileri şu şekildedir:
- Lisans: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1978
- Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Türkiye, 1982
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Türkiye, 1996
ZAFER KURUGÖL BİYOGRAFİSİ NASIL?
İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)
- Sosyal Pediatri Bilim dalı öğretim üyesi, 1998-
Uzmanlık Alanları
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (1011200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (19 adet)
- Kurugöl Z, Özkınay F, Vardar F, Karaçalı S, Kütükçüler N, Deveci R, Özkınay C. Griscelli syndrome: A case report. Pediatrics International 2000: 43:
- Kurugöl Z, Egemen A, Darcan Ş, Keskinoğlu P, Akşit S. Vitamin A deficiency in healthy children aged 6-59 months in İzmir provience of Turkey. Pediatric and Perinatal Epidemiology 2000: 14 (1): 64-69.
- Kavaklı K, Kurugöl Z, Nişli G, Gökşen D. Should hemophiliac patients be circumcised? Pediatric Hematology and Oncology 2000: 17:149-153.
- Kurugöl Z, Çoğulu Ö, Kavaklı K. A case of primary chylous ascites resolved by exclusively breastfeeding within 4 months. Turkish Journal of Pediatrics 2000:42 (2): 165-7.
- Kurugöl Z, Vardar F, Özkınay F, Kavaklı K, Özkınay C. Protein S deficiency and lupus anticoagulant in otherwise healthy child with acute varicella infection.Acta Pediatrica 2000:89:1186- 89
- Kurugöl Z, Vardar F, Özkınay F, Kavaklı K, Çetinkaya B, Özkınay C. Lupus anticoagulant and protein S deficiency in a child who developed disseminated intravascular coagulation association with varicella.Turkish Journal of Pediatriica 2000: 89:
- Egemen A, Akşit S, Kurugöl Z, Erensoy S, Bilgiç A, Akıllı M. Low-dose intradermal versus intramuscular administration of recombinant hepatitis B vaccine: a comparison of immunogenicity in infants and preschool children. Vaccine 1998: 16(16): 1511-151
- Kurugöl Z, Çoker M, Çoker C, Egemen A, Ersöz B. The comparison of growth, serum prealbumin, transferrin, IgG and amino acids of term infant fed with breast fed and formula. Turk J Pediatr1997: 39 : 195-202.
- Kurugöl Z, Çetingül N, Egemen A, Kavaklı K, Nişli G, Öztop S. Letter to editor : Nutritional status of children with leukemia. Medical and Pediatric Oncology 1997: 28 : 321-323
- Kurugöl Z, Çetingül N, Egemen A, Kavaklı K, Nişli G, Öztop S. Early determining nutritional problems in pediatric cancer patients. Turkish Journal Pediatrics 1997: 39 : 325-334.
- Kurugöl Z, Egemen A, Erensoy S, Bilgiç A, Kütükçüler N. Intradermal administration of hepatitis B vaccine in infants and preschool children. Turkish Journal of Pediatrics 1997: 39 : 483-489.
- Kurugöl Z, Özyürek R, Levent E, Parlar A, Egemen A, Tuğcular I. The influence of feeding regimens on endogenous digoxin-like immunoreactive substance concentrations in infants. Acta Pediatrica 1996: 85 : 3495-6.
- Kütükçüler N, Kurugöl Z, Egemen A, Yenigün A, Vardar F. The effect of immunization against tetanus during pregnanacy for protective titers and spesific antibody responses of infants. Journal of Tropical Pediatrics 1996: 42: 308-309.
- Darcan Ş, Çoker M, Gökşen D, Unak P, Çoker C, Kurugöl Z, Egemen A. Urinary iodine excrection in children living in İzmir-Turkey. Horm Res 1999: 51(suppl 2):110. 1999
- Akşit S, Egemen A, Özacar T, Kurugöl Z, Keskinoğlu P, Tasbakan M, Çağlayan S. Rubella seroprevalence in an unvaccinated population in İzmir: recommendations for rubella vaccination in Turkey. The Pediatric Infectious Disease Journal 1999: 18: 577-580
- Akşit S, Egemen A, Özacar T, Kurugöl Z.Mumps seroprevalance in an unvaccinated population in İzmir, Turkey.Acta Pediatrica 2000: 89 (3): 370-371.
- Kütükçüler N, Akil T, Egemen A, Kurugöl Z, Akşit S, Özmen D, Turgan N, Bayındır O, Çağlayan S.Failure of vitamin A and E supplementation to enhance antibody response to tetanus toxoid in healthy children.Vaccine 2000: 18 (26): 2979-2984.
- Kurugöl Z, Özyürek R, Dorak C, Levent E, Egemen A, Parlar A. The influence of feeding regimens on non-invasive inferior vena cava and hepatic vein velocity measurements in infants.Acta Pediatrica 2000: 89: 929-32.
- Kavaklı K,Kurugöl Z,Vardar F,Özkınay F,Özkınay C,Çetinkaya B,Aydınok Y.Subacute DIC status during acute varicella infection in otherwise healthy child.Haemostasis 2000:30:18
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