İBB kontrolden çıktı! İETT otobüsleri Kartal- 4. Levent-E5 AirPort AVM’de yolda kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir; İETT otobüslerinin arıza yaptığına yönelik yeni paylaşımlarda bulundu.





Abdullah Özdemir, 22 Eylül 2021 tarihinde İETT otobüsünün Kartal ilçesinde arıza yaptığını ve aracın çekici tarafından taşındığını açıkladı.



Abdullah Özdemir'in paylaşımları şöyle:



"Maalesef İETT arızaları hız kesmeden devam ediyor Yer E5 AirPort Avm önü Saat 09:40"



"Bir diğer arıza Yer: Kartal Saat: 11:21"



"Geçtiğimiz gün 4. Levent'te yine yolun da kapanmasına sebep olan arızalı araç"





