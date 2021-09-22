Bir İETT otobüsü arızası daha! CHP’li İBB sessiz...

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'ya bağlı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde seyreden İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.

Otobüsün durduğu şerit trafiğe kapanırken araç kuyruğu oluştu.

İETT çekicisi yardımıyla otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İBB KRİZİ YÖNETEMEDİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin otobüsler konusunda eli kolu bağlı kalması büyük tepki çekiyor.

VATANDAŞ İSYANDA

Vatandaşların gidecekleri yerlere zamanında ulaşamadığı gibi bir yandan da motoru yanan otobüslerin durumu olayın vahametini gözler önüne seriyor.