Bir İETT otobüsü arızası daha! CHP'li İBB sessiz...
CHP'li İBB'nin otobüsler konusundaki krizi yönetememesi ve sonucunda yaşananlar büyük tepki topluyor. İETT skandalına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü trafik yoğunluğuna neden oldu. Uzun uğraşlar sonucunda otobüs çekiciyle alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Gaziosmanpaşa'ya bağlı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde seyreden İETT otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı.
Otobüsün durduğu şerit trafiğe kapanırken araç kuyruğu oluştu.
İETT çekicisi yardımıyla otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
İBB KRİZİ YÖNETEMEDİ
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin otobüsler konusunda eli kolu bağlı kalması büyük tepki çekiyor.
VATANDAŞ İSYANDA
Vatandaşların gidecekleri yerlere zamanında ulaşamadığı gibi bir yandan da motoru yanan otobüslerin durumu olayın vahametini gözler önüne seriyor.