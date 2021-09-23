Sarıyer'de İETT faciası! 2 otomobil pert oldu
Sarıyer'de yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, 2 otomobile çarptı. Kazada iki otomobil sürücüsü yaralanırken, yol tamamen trafiğe kapandı. Kapanan yolda ilerleyemeyen otobüslerde bulunan öğrenciler de yürüyerek okula gitmeye çalıştı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yolu Bahçeköy Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, yağışla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Hakan B.'nin kullandığı 34 JN 9921 plakalı 42T hat numaralı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, karşı şeritten gelen 34 PE 3224 plakalı otomobile çarptı.
Otobüs ardından Ahmet Coşkun'un kullandığı 34 EAE 551 plakalı otomobili önüne katarak sürüklemeye başladı. Otobüs sürüklediği otomobil ile yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralanırken, otobüs şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralıya olay yerindeki ilk müdahalede bulunduktan sonra Sarıyer Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
ÖĞRENCİLER YÜRÜYEREK OKULA GİTMEYE ÇALIŞTI
Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Okula gitmeye çalışan öğrenciler ilerleyemeyen otobüslerden inerek yağmur altında yürüyerek okula gitmeye çalıştı. Kazaya karışan otobüs ve otomobiller kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.
"ARABAYI EZDİK AMA BİZ BÜYÜK BİR FACİADAN KURTARDIK"
Kaza anında otobüsün içinde bulunan yolculardan Murat Topal, "Virajı alamadık herhalde yoldan dolayı kaydı. Önce arkadaki beyaz taşıta vurduktan sonra toparlayamadı. Direkt buraya doğru geliyorduk. Bu araba olmasa belki biz aşağı doğru yuvarlanacaktık. Arabayı ezdik ama biz büyük bir faciadan kurtardık araba sayesinde. İndik, araca baktık. Sürücü kendiliğinden çıktı. Diğer arkadaki araç sürücüsü yaralıydı. Ambulans geldi aldı onu" diye konuştu. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
MALTEPE'DE İETT OTOBÜSÜYLE KAMYONET ÇARPIŞTI; D-100 KAPANDI-1
Maltepe D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Kartal istikametinde İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı. Kazada bir yolcu yaralanırken, D-100 Kartal istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.
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