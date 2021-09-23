Beşiktaş’ta kadın yolcunun öldüğü İETT otobüsü kazasında kahreden itiraf: 3-5 saniye telefona baktım



Kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın eşi Ramazan Yalçın sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "5 yaşında bir çocuğum var şikayetçiyim. Cezalandırılsın istiyorum, ben araştırdım. Başka kazası da vardı. Hiçbir şey olmamış gibi. Ben her şeyimi kaybettim şikayetçiyim" dedi. Maktulün babası Hüseyin Yamaç da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.



Sanık hakkında Adli Tıp İhtisas Dairesi'nden rapor alınmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.