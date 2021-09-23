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Son dakika: İETT yine yolda bıraktı! Bu kez adres Gaziosmanpaşa

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2021 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021
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Son dakika: İETT yine yolda bıraktı! Bu kez adres Gaziosmanpaşa

Son dakika haberine göre sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen ve her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı. Gaziosmanpaşa'da, yine İETT otobüsü arızalandı. Bölgede, trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sık sık arıza yapan İETT otobüsleri gündemden düşmüyor. Bakımsızlıkları ile gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri yolda kalıp yolcuların mağdur olmasının yanı sıra trafiğin de kilitlenmesine sebep oluyor.

Yollarda yolcular tarafından itilen ya da tamir edilmeye çalışılan İETT otobüslerinin ortaya çıkardığı manzara, İstanbullular tarafından artık yadırganmıyor.

YOL YARDIM EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Yolda kalan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Gaziosmanpaşa meydanda seyir halinde olan araç, arıza yaptı. Yol kenarına çekilen otobüse yol yardım ekipleri müdahale etti.

KAMERAYA YANSIDI
Arızanın giderilmesi için yapılan çalışmalar sırasında seyir halinde olan bir vatandaş, olayı cep telefonu kamerası kaydetti. Bölgede, trafik yoğunluğu oluştu.

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