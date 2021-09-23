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İETT otobüsleri Kartal- 4. Levent-E5 AirPort AVM'de yolda kaldı

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Giriş: 23.09.2021 23:16
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor. İETT otobüslerinin Kartal, 4. Levent ve E5 AirPort AVM'de arıza yaptığı öğrenildi. Kartal ilçesinde İETT otobüsünün çekiciler tarafından taşındığını öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir; İETT otobüslerinin arıza yaptığına yönelik yeni paylaşımlarda bulundu.

Abdullah Özdemir, 22 Eylül 2021 tarihinde İETT otobüsünün Kartal ilçesinde arıza yaptığını ve aracın çekici tarafından taşındığını açıkladı.

Abdullah Özdemir'in paylaşımları şöyle:

"Maalesef İETT arızaları hız kesmeden devam ediyor Yer E5 AirPort Avm önü Saat 09:40"

"Bir diğer arıza Yer: Kartal Saat: 11:21"

"Geçtiğimiz gün 4. Levent'te yine yolun da kapanmasına sebep olan arızalı araç"




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