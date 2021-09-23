Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Balıkesir mavi iller arasına bugün katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haritamız, ikinci doz aşı oranını esas alacak şekilde yeniden düzenlendi. Şu an mavi olan illerimizde ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Balıkesir, mavi iller arasına bugün katıldı. Toplum bağışıklığı hedefine ulaşmamız yönünde gösterdiği başarı için Balıkesir'i kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

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