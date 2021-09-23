23 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Balıkesir mavi iller arasına bugün katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Balıkesir mavi iller arasına bugün katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2021
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Balıkesir mavi iller arasına bugün katıldı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Balıkesir mavi iller arasına bugün katıldı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haritamız, ikinci doz aşı oranını esas alacak şekilde yeniden düzenlendi. Şu an mavi olan illerimizde ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Balıkesir, mavi iller arasına bugün katıldı. Toplum bağışıklığı hedefine ulaşmamız yönünde gösterdiği başarı için Balıkesir'i kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA