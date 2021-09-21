21 Eylül 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan ABD'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti. İki lider arasındaki kritik temas New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'nda basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.
İki lider arasındaki kritik temas New York'ta yeni açılan Türkevi Binası'nda basına kapalı gerçekleşti.