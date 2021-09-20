Başkan Recep Tayyip Erdoğan son 19 yıldaki gelişimi paylaştı! Yurt sayısı ve burs bağlamada devrim
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere sağlanan yurt imkanlarıyla ilgili siyasi amaçlı dezenformasyon yayanlara tepki göstererek, son 19 yılda açılan yurtların sayısını gösteren tabloyu paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, ''Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz. Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz.'' dedi.
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