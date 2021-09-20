Stokta yok denilerek tarlada bekletildiği iddia edilen Honda Civic otomobiller hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu
Türkiye'de yaşanan sıfır araç alımı tedariki sıkıntısının ardından bir vatandaşın kendisine "stokta araç kalmadı" diyen otomotiv bayisinin Honda Civic marka otomobilleri stokladığını kayda aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Görüntüler üzerine Ticaret Bakanlığı anında harekete geçerken olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma yapıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya ilişkin gerçeği açıklarken "Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Bayilerin sıfır kilometre araçları galericilerle anlaşarak yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 binden fazla şikayet gelmesinin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medyada gündem olan videoda bayi stoklarında olmadığı söylenen Honda Civic marka yüzlerce aracın bir tarlada bekletilmesi dikkat çekti.
BAKANDAN AÇIKLAMA GELDİ
Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada videoda yer alan araçlarla ilgili gerçeği açıkladı.
239 ARAÇ KİRALANMAK ÜZERE BEKLETİLİYOR
Bir araç bayisinin stokta araç kalmadığını iddia etmesine rağmen bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntüler sosyal medyada ve haber sitelerinde yer almıştır.
Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır.Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir.
HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ
Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir.
ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ
Tüm kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir.
GÖRÜNTÜLERE YOĞUN TEPKİ GELMİŞTİ
İzmir'de bir depoda çekildiği iddia edilen görüntülerde bayilerin elinde olmadığını belirttiği sıfır kilometre yüzlerce aracın yan yana sıralanmış şekilde bekletildiği görülmüştü. Sosyal medyada dolaşan ve izleyenlerin tepkisiyle karşılaşılan görüntülerin 18 Eylül'de çekildiği belirtilirken, çok sayıda kişi ise yaptığı yorumlarla sıfır araç tarafındaki fırsatçılığa tepki göstermişti.
BAKANLIK HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Gelen binlerce şikayet üzerine Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Söz konusu şikayetler sonrası denetleme yapmak üzere görevlendirilen müfettişler sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemeye başladı.
NE İDDİA EDİLİYOR?
Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer aldı.
Yine bu şikayet başvurularında yukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları da ifade edildi.
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