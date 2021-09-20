Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

Savaşlar, şiddet, baskı ve insan hakları ihlallerinden kaçanların sayısının rekor seviyelere ulaştığını belirten Guterres, "Türkiye'nin uluslararası toplumun desteğiyle elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir dayanışma." diye konuştu.

Türkiye'nin, çatışmalara son vermek için en önemli araçlardan biri olan Arabuluculuk Dostlar Grubu'na eş başkanlık da dahil olmak üzere sürekli desteğini de memnuniyetle karşıladığını dile getiren Guterres, Türkiye ile yakın iş birliğinin süreceğini sözlerine ekledi.

BM'DEN, ERDOĞAN-GUTERRES GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.

BM Genel Sekreterliği, Başkan Erdoğan ve Guterres görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Başkan Erdoğan ve Guterres'in görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldığı bildirildi.