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Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'de Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, programa katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Törende konuşan Guterres, "Korunmaya muhtaç mültecilere desteği için Türkiye'ye içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'de Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan, programa katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

BM Genel Sekreteri’nden Türkiye’ye teşekkür BM GENEL SEKRETERİ'NDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

"TÜRKİYE'YE İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

BM Genel Sekreteri Guterres, "Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılışında, Türkiye ve BM arasında mükemmel bir iş birliği olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin ve Türk toplumunun mültecilere yönelik muazzam cömertliğine bizzat aşinayım." diyen Guterres, "Korunmaya muhtaç mültecilere desteğiniz için size (Türkiye) içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Savaşlar, şiddet, baskı ve insan hakları ihlallerinden kaçanların sayısının rekor seviyelere ulaştığını belirten Guterres, "Türkiye'nin uluslararası toplumun desteğiyle elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu hepimizi ilgilendiren bir dayanışma." diye konuştu.

Türkiye'nin, çatışmalara son vermek için en önemli araçlardan biri olan Arabuluculuk Dostlar Grubu'na eş başkanlık da dahil olmak üzere sürekli desteğini de memnuniyetle karşıladığını dile getiren Guterres, Türkiye ile yakın iş birliğinin süreceğini sözlerine ekledi.

BM'DEN, ERDOĞAN-GUTERRES GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.

BM Genel Sekreterliği, Başkan Erdoğan ve Guterres görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Başkan Erdoğan ve Guterres'in görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldığı bildirildi.

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