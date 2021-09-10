Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta! AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Temmuz'da gerçekleştireceği ancak Antalya'da çıkan orman yangınları nedeniyle iptal edilen Kahramanmaraş ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu.

Salondakilerin "Seviyoruz seni, aşığız sana" tezahüratları üzerine Erdoğan, "Ben de aşığım sizlere. Aşk tek taraflı olmaz. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır ve biz aşkı böyle anladık, böyle tanımladık ve bu yola da böyle çıktık." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerini selamlayan ve ahde vefaları için teşekkür eden Erdoğan, "Bugün bir kez daha edelerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim." diye konuştu.

Kahramanmaraş'a 31 Temmuz'da geleceğini ancak Karadeniz'deki ve güney illerdeki sel afeti ve yangınlar nedeniyle ziyaretini ertelemek durumunda kaldığını belirten Erdoğan, yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Afet haberini alır almaz devletin tüm imkanlarını vatandaşalar için seferber ettiklerini vurgulayan Erdoğan, ilgili bakanları, kurum başkanlarını ve milletvekillerin çalışmaları idare etmek üzere hemen bölgeye gönderdiğini aktardı.