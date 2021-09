Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta! AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu

"ZORLUKLAR KARŞISINDA MÜCADELE AZMİMİZİ SİZ BİLEDİNİZ"

Sizlerin fikirleri, tespitleri bizim için altın kıymetindedir. Bu teşkilatın her bir ferdi partimizin şehirlerdeki uç beyleridir. Son 19 yılda ülkemizin karşılaştığı her badireyi sizlerin gayretleriyle aştık. Türkiye'yi tarih sahnesine yeniden taşıyan vizyon projelerine sizlerle imza attık. Elde ettiğimiz her başarının altında sizlerin imzası var. AK Parti'nin 20 yıldır sürdürdüğü ülke ve millete hizmet yolunda sizler bize yoldaşlık ettiniz. Desteğinizle bize hep umut aşıladınız. Zorluklar karşısında mücadele azmimizi siz bilediniz.

Bu topraklarda fitne ateşini körüklemek isteyenler karşılarında Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin ferasetini buldu. Z kuşağı, Y kuşağı falan diyorlar ya hepsi burada... Kahramanmaraş hiçbir provokasyona izin vermedi, oyuna gelmedi. Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için çalışan tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Kahramanmaraş'ta 7 güzel adamdan biri Merhum Erdem Beyazıt abimizdi. AK Parti'yi destekleyen tüm kardeşlerime şahsım, teşkilatım adına teşekkür ediyorum. İl ve ilçe başkanlarımızdan, kadın ve gençlik kollarımıza, sandık temsilcilerimize kadar her kademedeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 20 yıldır partimize emek vermiş her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

Bizler tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu asil bir milletin evlatlarıyız. AK Parti milletin partisidir. Milletin emanetini taşıyan bir partidir. AK Parti, evladını eline kına yakarak askere gönderen anaların, geleceğe umutla bakan gençlerin partisidir. AK Parti, dünyanın 100'ü aşkın ülkesinde hayat kurmuş gurbetçilerin partisidir. AK Parti tüm mazlum ve mağdurların da partisidir. Balkanlardan Türk Cumhuriyetlerine, Afrika'dan Asya'ya kadar tüm kardeşlerimiz ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Milletimizin başına gelen felaketler onları da hüzünlendiriyor. Hiç endişeniz olmasın, terör saldırılarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşadığımız her kritik hadisede buna şahit olduk. 'One minute' duruşumuz Gazzeli, Kudüslü mazlumları da gururlandırdı. İşte bunun için her fırsatta AK Parti, sıradan bir parti değildir diyoruz. Bu hareketin kökleri Malazgirt'tedir, Söğüt'tedir, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale'dedir.

Pazartesi günü Dumlupınar'dayız. AK Parti her ne kadar 20 yıllık bir hareket olsa da kökü mazide gözü atide olan bir geleneğin bugünkü temsilcisidir. Her fırsatta tarihi sorumluluklarımıza dikkat çekmemizde sebep budur. Bu gerçekleri sadece biz değil, bizden daha çok hasımlarımız biliyor. Birilerinin gözünde Türkiye hala Türklere bırakılmayacak kadar önemli, kritik bir ülkedir.

"2023'E KADAR KAPI KAPI DOLAŞACAK, ESERLERİMİZİ MARAŞLI KARDEŞLERİMİZE AKTARACAĞIZ"

Milletten umudunu kesen CHP, yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye çalışıyor. Partilerini satan taciz, tecavüzle yüzleşmek yerine ellerindeki kiri partimize bulaştırmaya çalışıyorlar. Başarılı olamayacaksınız. Milletimiz kuklayı da kuklacıyı da gayet iyi görüyor. Allah'ın izniyle ne biz ne de milletimiz bu oyuna gelmeyeceğiz. Etnik kimlik üzerinden mezhep, ideoloji üzerinden milletimiz arasına fitne sokulmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için sizlerden çalışmalarını biraz daha artırmanızı istiyorum. 2023'e kadar kapı kapı dolaşacak, eserlerimizi Maraşlı kardeşlerimize aktaracağız.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta partisinin genişletilmiş il danışma toplantısına katıldı.