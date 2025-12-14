Suriyelilerin dönüşü için üç aşamalı yol haritası!

Ülkesine dönen Suriyeliler

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Suriye'de uzun yıllar devam eden savaş bitti ve yeni yönetim ülkede düzeni büyük oranda sağladı. Avrupa ülkeleri yeni yönetim ile birlikte Suriyelilerin geçici koruma statüsünü bir günde kaldırdı.

Ancak Türkiye, 15 yıldır kucak açtığı Suriyeliler için bunu yapmadı. Hayatın normale dönmeye başlaması ile birlikte Türkiye'de önümüzdeki dönem geçici koruma statüsünü kaldıracak.