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Son dakika: Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.09.2021
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Son dakika: Hatay’da çıkan orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ballıöz Mahallesi Aliboğazı mevkisinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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