Son dakika: Hatay'da orman yangını
Son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı'nda orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.
Hatay'ın Defne ilçesi Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını, hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ballıöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
FARKLI BİR NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI
Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde de saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kardeşler Mahallesi'nde, Habib-i Neccar Dağı'ndaki yangını söndürme çalışmaları da sürüyor.
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