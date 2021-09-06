Son dakika: Hatay’da orman yangını

FARKLI BİR NOKTADA DAHA YANGIN ÇIKTI

Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesi'nde de saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.