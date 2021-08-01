Göktürk-1 ile Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki yangınları uzaydan görüntüledi
GÜNDEM AA
Türkiye'nin yüksek çözünürlüğe sahip yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2'nin Muğla'nın Marmaris ilçesinden ve Antalya'nın Manavgat ilçesinden kaydettiği görüntüler, yangının oluşturduğu tahribatı gözler önüne serdi.
TABRİBAT GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.
Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.
1️⃣ Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi. https://t.co/n3r3CZjEOb pic.twitter.com/3ZBqaEIxD6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2021
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...
- Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...
- KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...
- KPSS 2021 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
- YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile üniversite tercihleri hangi tarihte başlar?
- ÖSYM ile KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos 2021 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ekranı
- KPSS sınav saatleri: KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek? KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru var?
- KPSS sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS 2021 kaç dakika sürüyor? Yanında bulunması gerekenler...
- KPSS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları nedir? 2021 KPSS sınavında telefon ve bozuk para yasak mı?
- KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar...
- KPSS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 KPSS sınav süresi ne kadar? 1. ve 2. oturum kaç dakika sürecek?
- KPSS ne zaman, saat kaçta? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek?