Göktürk-1 ile Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki yangınları uzaydan görüntüledi

Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.

1️⃣ Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi. https://t.co/n3r3CZjEOb pic.twitter.com/3ZBqaEIxD6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2021

